В Казани на «Ферме-2» планируют построить 7 жилых комплексов бизнес- и комфорт-класса

Высота зданий составит от 5 до 23 этажей, а общая жилплощадь превысит 177,3 тысячи квадратных метров Фото: Евгения ГУСЕВА

В Приволжском районе Казани могут появиться семь новых жилых комплексов. Дома бизнес- и комфорт класса планируют возвести на «Ферме-2». С 18 ноября по 23 декабря пройдут общественные обсуждения проекта планировки этой территории. Об этом стало известно из сборника документов городской мэрии.

Площадь предполагаемого строительства – 74 гектара. С севера территория граничит с Фермским лесом и улицей Рауиса Гареева, с востока и юго-востока – с овражным лесным массивом, с юга и юго-запада – улицей Братьев Батталовых, а с северо-запада – с Фермским шоссе.

Жилые комплексы и дома будут возведены на участке площадью 20,5 гектара. Высота зданий составит от 5 до 23 этажей. Общая жилплощадь превысит 177,3 тысячи квадратных метров. Также появится блокированная жилая застройка на 2-3 этажа, с жилой площадью в 5,2 тысячи квадратных метров.

Строительство будет идти в шесть этапов. Так, во второй из них включено возведение школы на 1,5 тысячи мест, а в третий и четвертый – детских садов на 340 и 140 мест.

Ожидается, что в новых жилых комплексах смогут поселиться почти восемь тысяч человек.