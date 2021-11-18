Открылись продажи в казанском ЖК «Открытие»

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Вчера в Казани состоялась презентация и открытие продаж квартир жилого комплекса «Открытие», проектное финансирование на строительство которого предоставил банк «Открытие». Авторы проекта рассказали об особенностях архитектуры комплекса, окружающей инфраструктуре и озвучили стоимость жилья. Сдача дома запланирована на второй квартал 2024 года, «Открытие» готов предоставить покупателям жилья в комплексе ипотеку на особых условиях.

ЖК «Открытие» будет возведен девелопером ГК «Тектум» в активно развивающемся Советском районе города на пересечении улицы Аделя Кутуя и проектируемого Вознесенского тракта рядом с жилым комплексом «Паруса». Общее количество квартир в комплексе – 690, а также 300 машиномест в паркинге. ЖК «Открытие» будет состоять из восьми домов с переменной этажностью от 10 до 20 этажей. Территория жилого комплекса будет оборудована пешеходными и велосипедными дорожками, детской, спортивной и скейт-площадками. Также на придомовой территории выполнят озеленение с автоматической системой полива, а для удобства и безопасности жителей разработана система трехступенчатой подсветки всех территорий комплекса. Вход в дома жилого комплекса будет осуществляться через дизайнерское лобби с консьержем, благоустроенными зонами ожидания и просторными колясочными для удобства молодых семей.

В шаговой доступности от ЖК «Открытие» располагаются школа № 181, инженерный лицей, детский сад № 175, поликлиника, аптеки, офисы банков, строительный гипермаркет Castorama, торгово-развлекательный центр «Мега», IKEA и будущая станция метро. Центр города в 7 километрах, доступен быстрый выезд из города. Поблизости остановки общественного транспорта. Также проектом планировки территории предусмотрена развитая социальная инфраструктура в непосредственной близости от ЖК - детский сад на 340 мест и школа на 1220 мест.

В жилом комплексе представлен большой выбор планировок квартир площадью от 25 до 78 квадратных метров; квартиры-студии, 1-, 2- и 3-комнатные квартиры. По словам главы АН «ФЛЭТ» Руслана Хабибрахманова в настоящее время уже забронировано порядка 100 квартир в объекте.

- Стоимость квартир начинается от 100 тысяч рублей за квадратный метр и зависит от метража - чем меньше, тем дороже. Самые дорогие - студии, а самые дешевые - 3-комнатные квартиры, - сообщил Руслан Хабибрахманов.

Также к продаже доступны и места на парковке. Их стоимость начинается от 170 тысяч рублей. Для покупателей квартир банк «Открытие» разработал специальные ипотечные условия: первоначальный взнос от 10%, приоритетное обслуживание в виде предоставления персонального менеджера и специальных тарифов при страховании, а самое главное – снижение базового тарифа процентной ставки на два пункта.

- Финансирование строительства жилья для банка «Открытие» определено как одно из приоритетных направлений. В нашем банке удалось создать первоклассную команду квалифицированных разнопрофильных специалистов: это и юристы, и сметчики из строительных организаций, которые смогут разговаривать с застройщиком на одном языке, и другие узкопрофильные специалисты. Весь процесс и команда сформированы так, что застройщик может общаться с нашим банком в режиме одного окна и получать обратную связь от специалистов, которых у него нет в штате. Создание такого алгоритма позволило нам быть очень гибкими и работать со сложными нестандартными проектами. Общий объем лимитов, установленных на строительство жилых домов по нашему операционному офису, превышает сумму в 33 млрд рублей. На эти средства уже построено, находится в процессе или будет строиться 53 дома почти на 8200 квартир в регионе, - отметил управляющий банком «Открытие» в республике Татарстан Дамир Габдулхаков.

Банк «Открытие»

СПРАВКА

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.