За сутки в Татарстане выявили еще 271 новый случай коронавируса

В этот раз госпитализация понадобилась 78 зараженным, остальные – 193 пациента, будут лечиться на дому. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В республике за прошедшие сутки был зарегистрирован 271 новый случай коронавируса, шесть из них являются завозными, а 265 – контактными, сообщает Минздрав Татарстана.

В этот раз госпитализация понадобилась 78 зараженным, остальные – 193 пациента, будут лечиться на дому.

По-прежнему львиная доля выявленных новых случаев заражения приходится на Казань – 174 инфицированных за последние сутки. Далее идут Набережные Челны – 34 случая за указанные сутки.

Всего с начала пандемии в Татарстане было зафиксировано 34 999 случаев коронавируса, в 27 598 из них люди смогли выздороветь, а в 1 138 скончались в результате болезни.