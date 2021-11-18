Трасса М12 в два раза сократит время в пути от Казани до Екатеринбурга

Эта трасса сможет объединить самые крупные экономические центры Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов. Фото: russianhighways.ru

Продление скоростной автомагистрали М12 от Татарстана до Свердловской области сократит время в пути между Казанью и Екатеринбургом в два раза. Доехать из одной точки в другую можно будет за семь часов, вместо нынешних 14. сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

Сейчас на завершающей стадии находятся предпроектные работы участка Дюртюли – Ачит и ведется разработка документации по планировке территории. До конца текущего года проектировщики хотят приступить к разработке проектной документации продолжения М12 от Казани до Екатеринбурга.

Отметим, что новая дорога объединит крупные экономические центры Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов. На этапе строительства магистрали будут созданы 133 тысячи рабочих мест, а на этапе эксплуатации – около 120 тысяч.