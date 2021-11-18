В 2022 году в Казани начнется строительство крематория

Новый крематорий намеревались построить на территории похоронного комплекса «Курган» в Пестречинском районе Татарстана. Фото: скриншот из видео

В Казани завершается проектирование крематория. Строительство объекта планируется начать в 2022 году, а завершить – к 2024 году. Работы будут финансироваться из бюджета Татарстана, сообщает «Коммерсантъ-Казань».

О необходимости возведения крематория в городе заговорили в 2013 году. Причиной этого называли переполненность муниципальных кладбищ. Свободным на тот момент оставался 1% их общей площади.

Крематорий должен быть возведен на территории похоронного комплекса «Курган» в Пестречинском районе. Объект площадью около 1,7 тысячи квадратных метров будет одноэтажным. В нем расположится ритуальная зона на 45 человек и 70 посадочных мест, представляющая из себя две комнаты для ожидания и два траурных зала. Вместе с тем будет организовано помещение для приема тел с тремя холодильными камерами на 10 мест каждая.

Печь в помещении для кремации оборудуют очистными устройствами, обеспечивающими фильтрацию газов перед выбросом.