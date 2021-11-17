В Казани прошли обыски в головном офисе «Ак Барс Холдинга»

Следователи прибыли с поддержкой в виде бойцов ОМОНа. Фото: Олег ЗОЛОТО

В эту среду в столице Татарстан в головной офис «Ак Барс Холдинга» прибыли следователи с поддержкой в виде бойцов ОМОНа.

Они начали проводить обыски в кабинетах компании. Как сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, эти следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела о невыплате зарплаты работникам завода ЖБИ-210. По информации правоохранителей, речь идет о 6,7 миллионах рублей.

Но причем здесь тогда «Ак Барс Холдинг»? Дело в том, что завод является дочерней организацией «Камгэсэнергострой», контрольным пакетом акций которого, в свою очередь, и владеет Холдинг.