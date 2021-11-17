В Марий Эл будут судить депутата, который встал на защиту леса и избил нарушителя кальяном

Конфликт произошел после замечания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершено расследование уголовного дела 51-летнего депутата одного из сельских поселений Мари-Турекского района. Народного избранника обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия. Сообщает следственный комитет Марий Эл.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, все материалы уже направлены в суд для рассмотрения, - отметили в ведомстве.

Так, по версии следствия, поздно вечером 17 августа подвыпивший депутат увидел костер. В то время в республике из-за полыхающих лесов был объявлен противопожарный режим. Вот мужчина и решил пресечь нарушение. Он зашел на огонек и увидел у костра компанию молодых людей, которые курили кальян.

Депутат сделал им замечание. После чего между сторонами возник конфликт, в ходе которого обвиняемый жестоко избил одного из парней кулаком. После этого народный избранник разбил кальян и его стеклянной колбой ударил потерпевшего по голове. Так парень и получил открытую черепно-мозговую травму.