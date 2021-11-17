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Общество17 ноября 2021 12:16

В Татарстане увеличат стоимость социальных проездных

Проект соответствующего постановления уже подготовлен Миндортрансом республики
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
Стоимость взрослого социального проездного вырастет на 21 рубль, детского - на 13 рублей

Стоимость взрослого социального проездного вырастет на 21 рубль, детского - на 13 рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане планируется повышение стоимости социального проездного билета. Это стало известно из проекта постановления Кабмина республики, подготовленного в Миндортрансе региона.

Так, согласно документу, стоимость проездного билета для льготных категорий граждан вырастет с 526 до 547 рублей. Для сравнения, в прошлом году он стоил 505 рублей. А социальный проездной для детей подорожает на 13 рублей и будет стоить 333 рубля.