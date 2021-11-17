Банк «Открытие» выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Ульяновской области

Банк «Открытие»

16 ноября 2021 года состоялось размещение выпуска государственных облигаций Ульяновской области серии 34004 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 9,55% годовых. Организатором размещения выступил банк «Открытие».

Инвесторам был предложен выпуск государственных облигаций серии 34004 с пятилетним сроком обращения. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 25% в даты окончания 5-го и 9-го купонов, 20% в дату окончания 17-го купона, 30% в дату окончания 20-го купона. Дюрация – 2,81 года. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала.

Книга заявок по выпуску была открыта 11 ноября 2021 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 9,70-9,90% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению в диапазоне 10,06-10,27% годовых. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение установить ставку 1-го купона ниже первоначального ориентира – в размере 9,55% годовых, что соответствует эффективной доходности 9,89% годовых.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили: Банк «Открытие», SberCIB, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк. Генеральный агент – SberCIB.

СПРАВКА

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.