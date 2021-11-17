В магазины Татарстана завезли колбасу с ДНК Африканской чумы свиней

Мясную продукцию доставили из Чувашии и Мордовии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

786 килограммов колбасных изделий, привезенных в Татарстан из Чувашии и Мордовии, были изъяты из магазинов.

- По итогам исследований проб мясной продукции в колбасных изделиях ООО «Мясоперерабатывающего предприятия «Приволжские колбасы» (Чувашия) и ООО «МПК «Атяшевский» (Мордовия) подтвердилось наличие ДНК вируса Африканской чумы свиней, -сообщает главное управление ветеринарии Кабмина Татарстана.

Партии зараженной продукции удалось отследить благодаря системе «Меркурий». Именно через нее и оформляются сопроводительные документы к товару.

Так, колбасы с ДНК Африканской чумы свиней были изъяты из магазинов Казани и Набережных Челнов, а также Зеленодольского, Алметьевского, Буинского, Бугульминского, Аксубаевского, Кукморского, Сабинского, Нижнекамского и Мензелинского районов. В итоге всю собранную оттуда продукцию сожгли.