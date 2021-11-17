«Ак Барс» принес 500-ю победу своему главному тренеру

Автором единственного за матч гола стал Никита Дыняк, исполнив эффектный фланговый сольный рейд. Фото: пресс-служба ХК "Ак Барс"

16 ноября «Ак Барс» обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Москве. Финальный счет игры – 1:0. Победа стала 500-ой в карьере главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова.

Первый период прошел слишком спокойно. Команды не реализовали большинство, опасных моментов почти не было. Затем последовали отдельные уверенные броски. «Спартак» начал атаковать. Однако первую и единственную шайбу матча забил «Ак Барс». Никита Дыняк исполнил эффектный фланговый сольный рейд – 1:0.

Во втором периоде команды себя не проявили. Снова никто не реализовал большинство. 20-минутка не была зрелищной.

В третьем периоде «Спартак» предсказуемо перешел в атаку, пытаясь отыграться. «Ак Барс» отбивался до последнего. За 4,5 минуты до конца матча обстановка накалилась, гости остались в меньшинстве. Однако «Спартак» не смог пробить защиту соперника. За полторы минуты до конца матча хозяева снимают вратаря и вшестером атакуют «Ак Барс». Гости отбились и во второй раз. Победа стала 500-ой в карьере их наставника Дмитрия Квартальнова.

После 29 матчей «Ак Барс» с 38 очками все так же остается на четвертой позиции. Уже 18 ноября в следующем туре «Ак Барс» встретится в выездном матче с «Динамо» из Риги.