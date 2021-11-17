В Татарстане заработала горячая линия по вопросам количества контрольных работ в школах

Школам региона направили рекомендации по регулированию количества оценочных работ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Татарстане заработали горячая линия и опрос о количестве контрольных и проверочных работ в школах. Их инициировал Департамент надзора и контроля в сфере образования республики после поручения Президента России сократить количество оценочных процедур в учебных учреждениях.

С недавних пор школам рекомендовали проводить проверочные и контрольные по каждому предмету не чаще одного раза в 2,5 недели. Также следует учесть, что время таких работ не должно превышать 10% от всего объема учебных часов. Кроме этого, рекомендовано не проверять знания учащихся подобным образом на первом и последнем уроках.

Специалисты готовы ответить на вопросы родителей школьников по телефонам: 237-76-35, 237-75-27, 237-75-15.