В Набережных Челнах после ДТП с ребенком решили перестроить проблемный перекресток

На обращения жителей с просьбой обустроить перекресток власти отвечали отказом Фото: Иван ПРОХОРОВ

После недавнего ДТП с участием ребенка в Набережных Челнах обустроят проблемный перекресток на улице Гостевая и проспекте Фоменко. До конца текущего года там появится сквозной проезд и светофор. Ранее на участке установили дорожные знаки и искусственные неровности.

Заметим, что местные жители просили у властей города обустроить проблемный перекресток с 2018 года. В первый раз им ответили отказом, сославшись на то, что проведение работ не предусмотрено в местном бюджете. За них не взялись и при возведении гимназии №14, ответив, что решение вопроса планируется в последующие годы.