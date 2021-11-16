В Казани на кольце у Деревни Универсиады временно ограничат движение

Движение будет ограничено с 17 ноября по 1 декабря. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани временно ограничат движение на участке автомобильной дороги по Оренбургскому тракту, а именно на перекрестке с круговым движением у Деревни Универсиады. Соответствующий документ подписан в Исполкоме города, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Так, движение возле здания №95 по Оренбургскому тракту, где расположена студенческая поликлиника, будет ограничено с 17 ноября по 1 декабря. Будет закрыта часть кольца – из центра города транспорт сможет проехать только в сторону аэропорта, движение в сторону улицы Парина будет приостановлено.

Это связано с ремонтно-восстановительными работами на сетях ливневой канализации.