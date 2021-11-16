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Общество16 ноября 2021 16:51

В ночь с 16 на 17 ноября на уборку снега в Казани выйдет 160 единиц спецтехники

Водителей просят не парковать автомобили вдоль проезжей части
Инзиля ШАКИРОВА
В очистке улиц Казани от снега задействуют 33 дорожных рабочих и 163 единицы спецтехники.

В очистке улиц Казани от снега задействуют 33 дорожных рабочих и 163 единицы спецтехники.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь на 17 ноября в очистке улиц Казани от снега задействуют 33 дорожных рабочих и 163 единицы спецтехники, в том числе 69 комбинированных дорожных машин, 61 тракторную щетку, 6 самосвалов, 24 фронтальных погрузчика и другие виды техники. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Дорожные службы просят казанцев не парковать автомобили вдоль проезжей части, так как они могут помешать работе спецтехники.