В ночь с 16 на 17 ноября на уборку снега в Казани выйдет 160 единиц спецтехники

В очистке улиц Казани от снега задействуют 33 дорожных рабочих и 163 единицы спецтехники. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь на 17 ноября в очистке улиц Казани от снега задействуют 33 дорожных рабочих и 163 единицы спецтехники, в том числе 69 комбинированных дорожных машин, 61 тракторную щетку, 6 самосвалов, 24 фронтальных погрузчика и другие виды техники. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Дорожные службы просят казанцев не парковать автомобили вдоль проезжей части, так как они могут помешать работе спецтехники.