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Происшествия16 ноября 2021 15:16

В Ульяновской области в пожаре погибли ребенок-инвалид и его мать

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Трагедия произошла в селе Красная Зорька Барышского района.

Трагедия произошла в селе Красная Зорька Барышского района.

Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Ночью 14 ноября в селе Красная Зорька Барышского района загорелся один из домов. После того, как огонь был потушен, среди сгоревших конструкций были обнаружены тела малолетнего мальчика-инвалида и его матери. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

- Его расследование взято на контроль прокуратуры, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства области.