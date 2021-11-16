В Ульяновской области в пожаре погибли ребенок-инвалид и его мать

Трагедия произошла в селе Красная Зорька Барышского района. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Ночью 14 ноября в селе Красная Зорька Барышского района загорелся один из домов. После того, как огонь был потушен, среди сгоревших конструкций были обнаружены тела малолетнего мальчика-инвалида и его матери. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

- Его расследование взято на контроль прокуратуры, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства области.