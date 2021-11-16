В Набережных Челнах саперы Росгвардии обезвредили снаряд времен Гражданской войны

Опасную находку обнаружили на берегу реки Кама. Фото: Олег ЗОЛОТО

В этот вторник, 16 ноября, в полицию Набережных Челнов позвонили местные жители. Они сообщили, что нашли на берегу реки Кама предмет похожий на артиллерийский снаряд.

На место находки тут же прибыла группа разминирования ОМОН Росгвардии Татарстана. Было установлено, что это снаряд времен Гражданской войн. Саперы предприняли все меры безопасности и только после этого погрузили его в машину.

Снаряд был обезврежен. Фото: Росгвардия Татарстана

Снаряд вывезли на полигон, который находится за пределами города и обезвредили его – он был уничтожен. Сообщили в Росгвардии Татарстана.