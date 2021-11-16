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Общество16 ноября 2021 14:25

В Набережных Челнах саперы Росгвардии обезвредили снаряд времен Гражданской войны

Его вывезли за пределы города и уничтожили
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Опасную находку обнаружили на берегу реки Кама.

Опасную находку обнаружили на берегу реки Кама.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В этот вторник, 16 ноября, в полицию Набережных Челнов позвонили местные жители. Они сообщили, что нашли на берегу реки Кама предмет похожий на артиллерийский снаряд.

На место находки тут же прибыла группа разминирования ОМОН Росгвардии Татарстана. Было установлено, что это снаряд времен Гражданской войн. Саперы предприняли все меры безопасности и только после этого погрузили его в машину.

Снаряд был обезврежен. Фото: Росгвардия Татарстана

Снаряд был обезврежен. Фото: Росгвардия Татарстана

Снаряд вывезли на полигон, который находится за пределами города и обезвредили его – он был уничтожен. Сообщили в Росгвардии Татарстана.