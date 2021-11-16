Доходность по вкладам банка «Открытие» увеличилась до 7,4% годовых

Банк «Открытие»

Банк «Открытие» повысил ставки по всей линейке вкладов в рублях для розничных клиентов. Рост ставок составил 0,2-0,6 п.п. на всех сроках размещения средств для депозитов «Надежный партнер», «Надежный», «Активное пополнение» и «Свободное управление».

Максимальная ставка, которой теперь могут воспользоваться клиенты банка, - 7,4% годовых на сроке от 1 года по вкладу «Надежный партнер» (при получении процентов по окончании вклада).

Для вкладов «Надежный», «Активное пополнение» и «Свободное управление» применима дополнительная надбавка к процентной ставке в размере 0,2% годовых для премиальных клиентов.

При оформлении любого вклада клиенту бесплатно предоставляется карта платежных систем Visa, Mastercard или МИР. Минимальная сумма для открытия вклада - 50 000 рублей. При достижении суммарного остатка на всех счетах в группе «Открытие» (карточных, накопительных, инвестиционных и депозитов) более 500 000 рублей клиенту автоматически подключается статус «Плюс» с дополнительными привилегиями.

Для клиентов, которые не желают фиксировать ставку по сбережениям на длительный срок, «Открытие» предлагает накопительный счёт «Моя копилка» со ставкой до 6,5% годовых при подключении опции повышения процентов за счет бонусных рублей.

Все вклады и накопительные счета можно открыть как в офисе, так и в удаленных каналах банка. Более подробно ознакомиться с условиями по вкладам и накопительным счетам можно на сайте банка.

СПРАВКА

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.