В Казани из-за отравления суррогатом 11 студентов возбудили уголовное дело

Молодых людей доставили в больницу на следующий день после вечеринки. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вечером 15 ноября компания из 19 молодых людей в возрасте от 21 до 22 лет – студенты, отмечали день рожденья одного из них. Для этого они сняли частный дом в казанском поселке Салмачи. При этом компания решила сэкономить на спиртном. Так, ими с рук была куплена пятилитровая бутылка с суррогатом.

На следующий день 11 студентов, выпивших его, оказались в больнице – они отравились метанолом. Врачи оценивают их состояние как среднее и тяжелое.

- По данном факту было возбуждено уголовное дело по статье «производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Расследование этого дела уже под свой особый контроль взяла прокуратура.