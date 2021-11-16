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Происшествия16 ноября 2021 11:25

В Казани отчим избил 13-летнюю падчерицу и у нее произошел разрыв селезенки

Девочку госпитализировали в ДРКБ, а мужчиной сейчас занимаются правоохранители
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Причастность к совершению преступления мужчина полностью признал.

Причастность к совершению преступления мужчина полностью признал.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

В отношении 38-летнего жителя Казани возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщили в следственном комитете Татарстана.

- Причастность к совершению преступления мужчина полностью признал. В ближайшее время следствие обратится в суд о заключения его под стражу, - отметили в ведомстве.

Как следует из материалов уголовного дела, ночью 14 ноября в Кировском районе Казани в квартире одного из домов выпивший отчим начал бить ногами 13-летнюю падчерицу за то, что та не присматривала за своим младшим братом.

На крики девочки проснулась ее мать. Женщина вызывала «скорую помощь». Приехавшие в квартиру медики диагностировали у школьницы разрыв селезенки и увезли ее в ДРКБ. В свою очередь отчима девочки начали опрашивать полицейские. Но мужчина устроил скандал и был подвергнут административному аресту.