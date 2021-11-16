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Общество16 ноября 2021 11:07

Верховный суд Татарстана рассмотрит иски об отмене QR-кодов 7 декабря

Процесс перенесли из-за самих авторов заявлений
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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На заседание представители прессы попасть не смогли, так как для рассмотрения был выделен маленький зал, где невозможно соблюдать социальную дистанцию

На заседание представители прессы попасть не смогли, так как для рассмотрения был выделен маленький зал, где невозможно соблюдать социальную дистанцию

Фото: Артем КИЛЬКИН

16 ноября в Верховном суде Татарстана началось рассмотрение исков жителей республики об отмене системы QR-кодов. Но в ходе заседания авторы заявлений изменили свои требования. Из-за этого судебный процесс был перенесен на 7 декабря.

Так, девять истцов смогли изменить требования на признание недействующим постановление Кабмина №1006. Там как раз прописаны ограничения, действующие для непривитых граждан в настоящее время.

Всего же поступило шесть исков от 39 граждан. Все они были объединены в одно производство. при этом 29 заявлений были об отмене постановления Кабмина Татарстана №960. Оно утратило силу, поэтому данные иски рассматриваться не будут.