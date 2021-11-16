Верховный суд Татарстана рассмотрит иски об отмене QR-кодов 7 декабря

На заседание представители прессы попасть не смогли, так как для рассмотрения был выделен маленький зал, где невозможно соблюдать социальную дистанцию Фото: Артем КИЛЬКИН

16 ноября в Верховном суде Татарстана началось рассмотрение исков жителей республики об отмене системы QR-кодов. Но в ходе заседания авторы заявлений изменили свои требования. Из-за этого судебный процесс был перенесен на 7 декабря.

Так, девять истцов смогли изменить требования на признание недействующим постановление Кабмина №1006. Там как раз прописаны ограничения, действующие для непривитых граждан в настоящее время.

Всего же поступило шесть исков от 39 граждан. Все они были объединены в одно производство. при этом 29 заявлений были об отмене постановления Кабмина Татарстана №960. Оно утратило силу, поэтому данные иски рассматриваться не будут.