За одни сутки в Татарстане зарегистрировали 267 новых случаев коронавируса

Всего же в Татарстане коронавирус обнаружили у 34 455 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В республике за прошедшие сутки зарегистрировали 267 новых случаев коронавируса, три из них – завозные, а 264 – контактные, сообщает 16 ноября Минздрав Татарстана.

- В этот раз госпитализация понадобилась 70 пациентам. Остальные 197 заболевших будут лечиться на дому, - также отметили в ведомстве.

По суточному приросту новых зараженных в антилидерах по-прежнему Казань – 153 случая, а также Набережные Челны – 27 случаев, далее идет Чистопольский и Нижнекамские районы – 16 и 14 случаев соответственно.

Всего же в Татарстане коронавирус обнаружили у 34 455 человек, 27 223 из них, в том числе и 206 человек за прошедшие сутки, смогли выздороветь, а 1 127 скончались в результате болезни.