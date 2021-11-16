В Казани первый каток в 2021 году откроется на стадионе «Трудовые резервы»

Заливка льда завершена. Фото: стадион «Трудовые резервы»

В эту среду, 17 ноября, первым в Казани перед грядущей зимой откроется каток на стадионе «Трудовые резервы». В этот день там проведут розыгрыши призов и необычные конкурсы.

По будням каток будет работать с 17.30 до 22.00, в выходные и праздники – с 12.00 до 22.00. Правда, в каждый из дней там запланирован технический перерыв – с 16.00 до 16.50.

- Вход со своими коньками – 100 рублей в час, детям до 7 лет – бесплатный. Взять коньки напрокат взрослые могут за 200 рублей в час, дети до 7 лет – за 100 рублей в час. Также для оформления коньков в прокат необходимо иметь при себе документы или денежный залог, - сообщает администрация стадиона.

При этом там отмечают, что в этом году на катке нельзя будет играть в хоккей - ледовое поле не предназначено для этого, так как не имеет специализированных бортов.

Кстати, следующее на очереди открытие катка на стадионе «Ракета». Там уже приступили к заливке льда.