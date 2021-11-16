В Набережных Челнах задержаны два медработника, выдававшие сертификаты невакцинированным

Фигуранты находили через посредников людей, желающих получить сертификат о вакцинации без фактического введения компонентов прививки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Набережных Челнах задержаны два медицинских работника, которые вносили в базу данных ложные сведения о вакцинации. Сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Оперативники выявили, что фигуранты находили через посредников людей, желающих получить сертификат о вакцинации без фактического введения компонентов прививки. Пользуясь служебным положением, в базу данных о вакцинированных они вносили информацию непривитых граждан. За свои услуги сотрудники одной из городских поликлиник просили две тысячи рублей.

По факту неправомерного доступа к компьютерной информации на задержанных медработников возбуждено уголовное дело.

Также найдены лица, фактически признавшиеся в приобретении за деньги у врачей сертификатов о вакцинации. Согласно данным следствия, таких людей гораздо больше.