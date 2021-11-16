Капремонт Дома дружбы народов в Набережных Челнах обойдется в 103,5 миллиона рублей

В здании уже идут подготовительные работы к ремонту. Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах капитально отремонтируют Дом дружбы народов «Родник». Работы обойдутся бюджету Татарстана в 103,5 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет отремонтировать кровлю, установить перегородки, перилла, окна, витражи, двери, облицевать фасад и отремонтировать коммуникации. Помимо этого, нужно будет организовать архитектурную подсветку здания, благоустроить и озеленить прилегающую к нему территорию.

Капремонт объекта должен быть завершен к 1 февраля 2022 года.