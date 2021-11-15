В Татарстане подтвердили еще 5 смертей от коронавируса

Число летальных исходов коронавируса в Татарстане возросло до 1 127. Фото: Иван МАКЕЕВ

15 ноября в республике были подтверждены еще 5 смертей от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - отметили в ведомстве.

Так, очередными жертвами инфекции стали 64-х, 66-ти и 75-ти летние мужчины, а также 59-ти и и 82-х летние женщины.

Таким образом, число летальных исходов коронавируса в Татарстане возросло до 1 127.