С 17 ноября в Казани троллейбус №8 будет ходить по новому маршруту

Каждый день в рейс будет выходить 17 единиц транспорта. Фото: Алина НИЗАМОВА

Из-за закрытия кругового движения по улице Оренбургский тракт в сторону Деревни Универсиады в Казани свой маршрут поменяет троллейбус №8, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

- Теперь он будет проходить, захватывая участок улица Мавлютова – Проспект Победы (остановка «Деревня Универсиады») – Оренбургский тракт (внутренний проезд) – Деревня Универсиады (конечная остановка), - отметили в предприятии.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Таким образом маршрут троллейбуса №8 увеличится на три километра. Каждый день на него в рейс будет выходить 17 единиц транспорта, а интервал их движения составит 5-6 минут.