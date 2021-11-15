В Набережных Челнах составлены первые протоколы на нарушителей обязательной вакцинации

В настоящее время проверка идет в 14 предприятиях Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Набережных Челнах в отношении сотрудников компании «РариТЭК» составлены и переданы в суд административные протоколы за несоблюдение антиковидных мер. Они стали первыми нарушителями обязательно вакцинации в городе, выявленными в рамках проверки регионального Роспотребнадзора. Об этом сообщил главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизар Бариев.

По его словам, в настоящее время проверка идет в 14 предприятиях татарстанского автограда. В частности, специалисты работают в «Челны-Бройлер», «Челныводоканале», «Акос-Челны», а также в трех образовательных учреждениях и медорганизациях.