Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил вводить QR-коды в общественном транспорте с учетом местных особенностей

Магдеев заявил, что к решению данного вопроса нужно подойти разумно, с учетом особенностей каждого муниципалитета и не в ущерб местного общественного транспорта. Фото: пресс-служба городской мэрии

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил в течение недели подобрать нужную схему проверки QR-кодов в общественном транспорте. Он подчеркнул, что при этом обязательно должны учитываться местные особенности.

Градоначальник заявил, что решения руководства республики не обсуждаются, а исполняются. Однако отметил, что к любому решению нужно подходить разумно и не в ущерб перевозчикам.

Так, среди задач, поставленных Магдеевым, в частности, - обеспечение нормальной работы транспорта без изменения интервалов движения и не допуск непривитых пассажиров во избежание случаев их заражения.

Также мэр Набережных Челнов попросил прислушаться и к водителям общественного транспорта. Он подчеркнул, что они не должны становиться кондукторами, ведь их первоочередная ответственность – безопасная транспортировка людей.