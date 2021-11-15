В Казани транспортно-пересадочный узел «Компрессорный» сдадут в эксплуатацию летом 2022 года

После обеда Сергей Дорофеевский отправится в Юдино, чтобы лично ознакомиться с территорией и строящимися объектами. Фото: president.tatarstan.ru

15 ноября в Казань приехал начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский. В рамках его первого визита в Татарстан состоялась встреча с президентом республики Рустамом Миннихановым и мэром Казани Ильсуром Метшиным. Сообщает пресс-служба мэрии города.

Во время встречи участники обсудили сотрудничество Татарстана и Горьковской железной дороги. Также вопросы коснулись возведения транспортно-пересадочного узла «Компрессорный» и расширения Горьковского шоссе.

Что касается первого, предположительно, станция станет транспортным хабом, откуда пассажиры будут пересаживаться с электрички на городской общественный транспорт и наоборот. В настоящее время там уже идут строительно-монтажные работы. На объекте появятся кассы пригородного сообщения, зал ожидания для пассажиров, буфет, санитарные комнаты. Для удобства пассажиров выходы расположат в сторону железнодорожной платформы и автобусной площадки на Сибирском тракте. Объект планируют сдать к концу лета 2022 года.

Кроме этого, в рамках встречи поднимался вопрос о расширении Горьковского шоссе до 6 полос. На территории расположена важнейшая ветка железнодорожного путепровода, которую нельзя останавливать. Также Ильсур Метшин сообщил о разговоре на тему строительства дублера Горьковского шоссе в сторону М7. На участке находятся 5 железнодорожных объектов. Участники встречи будут искать компромиссное решение для продолжения строительства без причинения вреда железнодорожным путям.

После обеда Сергей Дорофеевский отправится в Юдино, чтобы лично ознакомиться с территорией и строящимися объектами.