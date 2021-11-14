Минземимущество Татарстана на аукционе продаст четыре спортивных лошади

Являются ли или являлись эти лошади участниками скачек не сообщается. Фото: Марьям ИБРАГИМОВА

Минземимущество Татарстана от имени Республиканской школы по конному спорту продает четыре лошади. Аукцион в электронном формате пройдет 15 декабря.

На нем можно будет купить гнедую кобылу Голштинской породы по кличке «Лига» - начальная цена 100 тысяч рублей, гнедого мерина Польской теплокровной породы по кличке «Нейтрон» - от 300 тысяч, рыжего мерина Буденовской породы по кличке «Рислинг» - от 80 тысяч рублей, рыжую кобылу Тракененской породы по кличке «Холтея» - от 380 тысяч рублей.

Отметим, что этим лошадям от 10 до 19 лет.