За одни сутки в Татарстане зарегистрировали 264 новых случая заражения коронавирусом

69 пациентам понадобилась госпитализация, другие 195 больных получают лечение на дому. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В республике за минувшие сутки было зафиксировано 264 новых случая заражения коронавирусом, три из них являются завозными, а 261 – контактными, сообщает 14 ноября Минздрав Татарстана.

- 69 пациентам понадобилась госпитализация, другие 195 больных получают лечение на дому, - отметили в ведомстве.

Также, по данным Минздрава Татарстана, за указанные сутки больше всего инфицированных выявили в Казани – 161 человек, и Набережных Челнах – 28 человек.

Всего же с начала пандемии в республике коронавирус был обнаружен у 33 918 человек, 26 971 из которых выздоровел, 1 113 человек скончались в результате болезни.