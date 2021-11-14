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Здоровье14 ноября 2021 13:39

За одни сутки в Татарстане зарегистрировали 264 новых случая заражения коронавирусом

Только три из них являются завозными, остальные - контактными
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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69 пациентам понадобилась госпитализация, другие 195 больных получают лечение на дому.

69 пациентам понадобилась госпитализация, другие 195 больных получают лечение на дому.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В республике за минувшие сутки было зафиксировано 264 новых случая заражения коронавирусом, три из них являются завозными, а 261 – контактными, сообщает 14 ноября Минздрав Татарстана.

- 69 пациентам понадобилась госпитализация, другие 195 больных получают лечение на дому, - отметили в ведомстве.

Также, по данным Минздрава Татарстана, за указанные сутки больше всего инфицированных выявили в Казани – 161 человек, и Набережных Челнах – 28 человек.

Всего же с начала пандемии в республике коронавирус был обнаружен у 33 918 человек, 26 971 из которых выздоровел, 1 113 человек скончались в результате болезни.