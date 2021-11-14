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Общество14 ноября 2021 12:17

15 ноября в Татарстане ожидается сильная метель и гололедица на дорогах

Во время ненастья видимость ухудшиться до 1-2 километров
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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При этом температура воздуха в светлое время суток будет в пределах от -3 до -8 градусов.

При этом температура воздуха в светлое время суток будет в пределах от -3 до -8 градусов.

Фото: Андрей КОПАЛОВ

В грядущий понедельник, 15 ноября, днем в республике местами ожидается кратковременная метель, во время которой видимость ухудшиться до 1-2 километров, предупреждает Гидрометцентр Татарстана.

Там также ночью и днем прогнозируют гололедицу на дорогах. При этом температура воздуха в светлое время суток будет в пределах от -3 до -8 градусов. Она сохранится и во вторник, 16 ноября, но к этому еще добавиться сильный ветер - местами до 15 м/с.