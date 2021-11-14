Пульмонолог Светлана Железнова: Такого сильного поражения легких, как при коронавирусе ранее не наблюдалось

Серьезные проблемы с дыханием возникают даже у самых молодых пациентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В отделении №4 Инфекционной больницы Набережных Челнов сейчас лечение проходя порядка 300 пациентов. Его заведующая врач-пульмонолог Светлана Железнова во время пандемии на первый план вышла вирусная пневмония, которая достигла небывалых масштабов. Специалист объяснила разницу между обычной пневмонией и поражением легких при коронавирусе.

- Самое страшное, что этот вирус действует не напрямую на легочную ткань, а опосредованно. Он вызывает ответ иммунной системы, которая, по идее, должна нас защищать, но на деле происходит обратная картина. Организм начинает крушить все подряд, в том числе, и здоровые органы, - сказала Светлана Железнова.

По ее словам, такого сильного поражения легких, как при коронавирусе ранее не наблюдалось. Серьезные проблемы с дыханием возникают даже у самых молодых пациентов. Так, в отделении Железновой сейчас на аппарате ИВЛ находится 21-летний парень.