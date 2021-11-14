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Общество14 ноября 2021 12:10

Пульмонолог Светлана Железнова: Такого сильного поражения легких, как при коронавирусе ранее не наблюдалось

Заведующая отделением №4 Инфекционной больницы Набережных Челнов рассказала, как вирус крушит организм человека
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Серьезные проблемы с дыханием возникают даже у самых молодых пациентов.

Серьезные проблемы с дыханием возникают даже у самых молодых пациентов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В отделении №4 Инфекционной больницы Набережных Челнов сейчас лечение проходя порядка 300 пациентов. Его заведующая врач-пульмонолог Светлана Железнова во время пандемии на первый план вышла вирусная пневмония, которая достигла небывалых масштабов. Специалист объяснила разницу между обычной пневмонией и поражением легких при коронавирусе.

- Самое страшное, что этот вирус действует не напрямую на легочную ткань, а опосредованно. Он вызывает ответ иммунной системы, которая, по идее, должна нас защищать, но на деле происходит обратная картина. Организм начинает крушить все подряд, в том числе, и здоровые органы, - сказала Светлана Железнова.

По ее словам, такого сильного поражения легких, как при коронавирусе ранее не наблюдалось. Серьезные проблемы с дыханием возникают даже у самых молодых пациентов. Так, в отделении Железновой сейчас на аппарате ИВЛ находится 21-летний парень.