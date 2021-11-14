В Азнакаевском районе во время пожара погиб курильщик

Предварительная причина произошедшего - неосторожность при курении. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В субботу, 13 ноября, в 19.48 в экстренные службы поступил сигнал о том, что в селе Нижнее Якеево Азнакаевского района на улице Кашапова загорелся частный дом №60, сообщает МЧС Татарстана.

- В 20.03 по прибытии первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что происходит открытое горение по всей площади одноэтажного бревенчатого строения, - отметили в чрезвычайном министерстве.

Потушить огонь удалось в 20.48. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Когда шел разбор сгоревших конструкций, среди них было найдено тело 51-летнего мужчины. Предварительная причина произошедшего - неосторожность при курении.