Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия14 ноября 2021 10:50

В Азнакаевском районе во время пожара погиб курильщик

Его тело нашли только, когда начали разбирать сгоревшие конструкции
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Предварительная причина произошедшего - неосторожность при курении.

Предварительная причина произошедшего - неосторожность при курении.

Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В субботу, 13 ноября, в 19.48 в экстренные службы поступил сигнал о том, что в селе Нижнее Якеево Азнакаевского района на улице Кашапова загорелся частный дом №60, сообщает МЧС Татарстана.

- В 20.03 по прибытии первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что происходит открытое горение по всей площади одноэтажного бревенчатого строения, - отметили в чрезвычайном министерстве.

Потушить огонь удалось в 20.48. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Когда шел разбор сгоревших конструкций, среди них было найдено тело 51-летнего мужчины. Предварительная причина произошедшего - неосторожность при курении.