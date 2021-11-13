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Общество13 ноября 2021 17:01

Минниханов: Перепись населения в республике организована на высоком уровне

На следующей неделе переписчики еще продолжат контрольные обходы домов и квартир, жильцы которых отсутствовали во время предыдущих визитов
Инзиля ШАКИРОВА
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Всероссийская перепись населения в Татарстане проходит организованно и по графику.

Всероссийская перепись населения в Татарстане проходит организованно и по графику.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил высокий уровень проведения в республике Всероссийской переписи населения, которая стартовала 15 октября и будет проходить до 14 ноября. По его словам, мероприятие идет организованно и по графику.

- Нужно четко понимать, какая у нас численность населения, структура, где они проживают, какие вопросы их волнуют, - сказал глава Татарстана на субботнем совещании в Доме Правительства региона.

Руководитель Татарстанстата Наталья Гатауллина добавила, что до конца переписи осталось ещё 2 дня. Однако на следующей неделе переписчики еще продолжат контрольные обходы домов и квартир, жильцы которых отсутствовали во время предыдущих визитов.