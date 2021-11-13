Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия13 ноября 2021 12:58

В Татарстане грузовик с цистерной врезался в забор и повис на мосту

ЧП произошло на трассе М7 между поселками Киндери и Дербышки
Инзиля ШАКИРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Передняя часть транспортного средства повисла над проезжей частью.

Передняя часть транспортного средства повисла над проезжей частью.

Фото: СОЦСЕТИ

Сегодня утром, 13 ноября, в Татарстане на федеральной трассе М7 бензовоз врезался в ограждение и повис на мосту. Территориально ЧП произошло между поселками Киндери и Дербышки, сообщают пользователи социальных сетей.

По предварительным данным, во время движения по дороге водитель бензовоза врезался в ограждение моста по непонятным причинам. Передняя часть транспортного средства повисла над проезжей частью.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.