В Татарстане грузовик с цистерной врезался в забор и повис на мосту

Передняя часть транспортного средства повисла над проезжей частью. Фото: СОЦСЕТИ

Сегодня утром, 13 ноября, в Татарстане на федеральной трассе М7 бензовоз врезался в ограждение и повис на мосту. Территориально ЧП произошло между поселками Киндери и Дербышки, сообщают пользователи социальных сетей.

По предварительным данным, во время движения по дороге водитель бензовоза врезался в ограждение моста по непонятным причинам. Передняя часть транспортного средства повисла над проезжей частью.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.