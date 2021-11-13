В Татарстане грузовик с цистерной врезался в забор и повис на мосту

Передняя часть транспортного средства повисла над проезжей частью.
Фото: СОЦСЕТИ
Сегодня утром, 13 ноября, в Татарстане на федеральной трассе М7 бензовоз врезался в ограждение и повис на мосту. Территориально ЧП произошло между поселками Киндери и Дербышки, сообщают пользователи социальных сетей.
По предварительным данным, во время движения по дороге водитель бензовоза врезался в ограждение моста по непонятным причинам. Передняя часть транспортного средства повисла над проезжей частью.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.