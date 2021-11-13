«Это называется и так сойдет»: ульяновцы пожаловались на пандус в подъезде одного из домов

Тема вызвала резонанс среди пользователей соцсетей. Фото: СОЦСЕТИ

Жители Ульяновска пожаловались на условия для людей с ограниченными возможностями здоровья в доме 2 на проспекте Ульяновский. По установленному там пандусу подняться невозможно, считают они.

Тема вызвала резонанс среди пользователей соцсетей, которые сразу начали оставлять возмущенные комментарии:.

«Да это даже не пандус, а издевательство»;

«Это называется и так сойдет»;

«Для галочки».

На проблему обратила внимание администрация города.