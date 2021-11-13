«Это называется и так сойдет»: ульяновцы пожаловались на пандус в подъезде одного из домов

Тема вызвала резонанс среди пользователей соцсетей.
Фото: СОЦСЕТИ
Жители Ульяновска пожаловались на условия для людей с ограниченными возможностями здоровья в доме 2 на проспекте Ульяновский. По установленному там пандусу подняться невозможно, считают они.
Тема вызвала резонанс среди пользователей соцсетей, которые сразу начали оставлять возмущенные комментарии:.
«Да это даже не пандус, а издевательство»;
«Это называется и так сойдет»;
«Для галочки».
На проблему обратила внимание администрация города.