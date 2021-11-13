Из-за аномальной жары 2021 года производство сельхозпродукции в Татарстане снизилось на 11,9%

В республике собрали 2,4 миллиона тонн зерновых при средней урожайности 15,8 центнера с гектара. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За 9 месяцев 2021 года в Татарстане производство сельскохозяйственной продукции снизилось на 11,9%. Причина этого - аномальная жара, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

Объем производства сельхозпродукции за это время составил 191,3 миллиарда рублей. В регионе собрали 2,4 миллиона тонн зерновых при средней урожайности 15,8 центнера с гектара.