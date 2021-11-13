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Общество13 ноября 2021 10:29

Из-за аномальной жары 2021 года производство сельхозпродукции в Татарстане снизилось на 11,9%

Объем производства продукции в регионе составил 191,3 миллиарда рублей
Инзиля ШАКИРОВА
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В республике собрали 2,4 миллиона тонн зерновых при средней урожайности 15,8 центнера с гектара.

В республике собрали 2,4 миллиона тонн зерновых при средней урожайности 15,8 центнера с гектара.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

За 9 месяцев 2021 года в Татарстане производство сельскохозяйственной продукции снизилось на 11,9%. Причина этого - аномальная жара, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

Объем производства сельхозпродукции за это время составил 191,3 миллиарда рублей. В регионе собрали 2,4 миллиона тонн зерновых при средней урожайности 15,8 центнера с гектара.