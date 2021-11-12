Ассоциация АТП Татарстана обратилась за помощью к премьер-министру России Михаилу Мишустину

Перевозчики Татарстана не могут получить льготные кредиты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ассоциация АТП Татарстана направила обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину из-за сложной транспортной ситуации, которая возникла во время нерабочих дней. Они просят премьер-министра включить перевозчиков в постановление правительства №279 от 27 февраля 2021 года.

- Без поддержки со стороны пассажирские перевозки не смогут осуществляться, предприятия не смогут выполнять свою работу, а пассажиры – передвигаться по городу, - подчеркивают в Ассоциации.

В обращении также говорится, что перевозчики не могут получить льготные кредиты. Ассоциация просит премьер-министра предоставить возможность получения льгот.

Ранее АТП республики обращались к Миндортрансу Татарстана, который отказал перевозчикам в запрашиваемых мерах поддержки. Ассоциация АТП просила ведомство освободить перевозчиков от налогов, поступающих в республиканский бюджет, до восстановления пассажиропотока и улучшения ситуации, а также перенести введение тахографов на год, то есть ввести их в общественном транспорте Казани с 1 января 2023 года.

Миндортранс республики в ответ на это указал, что проблема нехватки водителей не может быть решена через очередной перенос отлагательного срока введения указанного требования.