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Общество12 ноября 2021 18:53

В Казани могут появиться 11 новых архитектурных объектов в историческом поселении города

Их одобрили 12 ноября на заседании в исполкоме города
Инзиля ШАКИРОВА
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Одобренные проекты будут переданы на согласование президенту Татарстана. Фото: metshin.ru

Одобренные проекты будут переданы на согласование президенту Татарстана. Фото: metshin.ru

Сегодня, 12 ноября, в исполкоме Казани прошло заседание рабочей группы по строительству и реконструкции архитектурных объектов на территории исторического поселения. На комиссии одобрили 11 проектов, которые будут переданы на согласование президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

Так, в городе могут появиться: многофункциональный комплекс гостиничного типа на улице Петербургской, четырехэтажный жилой на улице Московской, жилая многоэтажка со встроенными нежилыми помещениями на улице Нариманова, многоуровневый служебный гараж для автотранспорта Кабмина республики на улице Подлужной. Также были обсуждены проект архитектурного решения внешнего облика существующего здания подстанции «Казанка» и концепция развития квартала, ограниченного улицами Яхина, Чернышевского, Гаяза Исхаки и Московская.