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Общество12 ноября 2021 18:29

15 ноября из кранов казанских домов может пойти зеленая вода

В городе будут проводиться работы по выявлению мест утечки теплоносителя
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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В сетевую воду будет введен безвредный краситель «Уранин-А». Фото: pixabay.com

В сетевую воду будет введен безвредный краситель «Уранин-А». Фото: pixabay.com

Фото: Мария ЛЕНЦ

В понедельник, 15 ноября, вода в кранах ряда казанских домов может окраситься в зеленый цвет. Дело в том, что в Вахитовском, Приволжском и Советском районах города будут проводиться работы по выявлению мест утечки теплоносителя. Для этого в сетевую воду введут безвредный краситель «Уранин-А».

Горожан, в чьих квартирах будет идти зеленая вода, просят сообщить об этом в «Казанские тепловые сети» по телефону: +7(843)291-87-95