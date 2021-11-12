15 ноября из кранов казанских домов может пойти зеленая вода

В сетевую воду будет введен безвредный краситель «Уранин-А». Фото: pixabay.com Фото: Мария ЛЕНЦ

В понедельник, 15 ноября, вода в кранах ряда казанских домов может окраситься в зеленый цвет. Дело в том, что в Вахитовском, Приволжском и Советском районах города будут проводиться работы по выявлению мест утечки теплоносителя. Для этого в сетевую воду введут безвредный краситель «Уранин-А».

Горожан, в чьих квартирах будет идти зеленая вода, просят сообщить об этом в «Казанские тепловые сети» по телефону: +7(843)291-87-95