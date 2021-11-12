Причиной разрушения сетей водоснабжения в Татарстане названа бытовая химия

Речь идет в том числе о средствах для мытья посуды и стиральных порошках. Фото: pixabay.com

Глава МУП «Водоканал» Андрей Егоров заявил, что сети водоснабжения Татарстана разрушаются в том числе из-за бытовой химии: средств для мытья посуды, стиральных порошков и других чистящих веществ.

- Они очень агрессивно влияют на сеть, на канализационные коллекторы, которые сделаны из железобетона, - приводит слова Егорова «Татарстан-24».

На сегодняшний день, на балансе предприятия находится более трех тысяч километров сетей водоснабжения и канализации, 1,3 тысячи из которых не имеют источника финансирования.