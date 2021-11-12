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Происшествия12 ноября 2021 17:58

В Татарстане тепловоз смертельно травмировал мужчину

Трагедия, по предварительным данным, произошла рано утром 10 ноября
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Машинист пытался предотвратить наезд и применил экстренное торможение, но это не помогло Фото: pixabay.com

Машинист пытался предотвратить наезд и применил экстренное торможение, но это не помогло Фото: pixabay.com

Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины на 756 км 10 пикет перегона Свияжск-Зеленый Дол. По предварительным данным, рано утром 10 ноября выступающая часть тепловоза №139 смертельно травмировала человека, переходившего железнодорожные пути. Машинист пытался предотвратить наезд и применил экстренное торможение, но это не помогло.

- Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Фото: пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ

Фото: пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ