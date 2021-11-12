В Татарстане тепловоз смертельно травмировал мужчину

Машинист пытался предотвратить наезд и применил экстренное торможение, но это не помогло Фото: pixabay.com

Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины на 756 км 10 пикет перегона Свияжск-Зеленый Дол. По предварительным данным, рано утром 10 ноября выступающая часть тепловоза №139 смертельно травмировала человека, переходившего железнодорожные пути. Машинист пытался предотвратить наезд и применил экстренное торможение, но это не помогло.

- Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.