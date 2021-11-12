«Химпром» вдвое увеличит производство медицинского кислорода

Завод планирует получить полный пакет документов для работы с больницами напрямую. Фото: пресс-служба ПАО «Химпром»

Чувашский «Химпром» принял решение увеличить производство медицинского кислорода до 10-11 тонн в сутки. Для этого на предприятии запустят второй воздухоразделительный узел, сообщает министерство промышленности и энергетики республики.

На «Химпроме» замечают, что дополнительное производство было запущено из-за дефицита кислорода в медицинских учреждениях, где лечатся больные COVID-19. Сейчас жидкий кислород с предприятия направляется на переработку, а после - на нужды Минздрава региона. Завод планирует получить полный пакет документов для работы с больницами напрямую.