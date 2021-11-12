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Общество12 ноября 2021 17:01

Минтранспорта России инициирует повышение уровня Нижнекамского водохранилища

Отметки в 64 метра должно быть достаточно для комфортного существования судоходства.
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Регионы Нижней Волги поддерживают предложение ведомства.

Регионы Нижней Волги поддерживают предложение ведомства.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, что министерство транспорта России планирует инициировать повышение уровня Нижнекамского водохранилища на 70 сантиметров - до 64 метров. Этой отметки должно быть достаточно для комфортного существования судоходства и безопасной жизни местных жителей, сообщил на Всероссийской практической конференции «Приоритеты развития энергетической отрасли, нового технологического уклада и выхода России на «рынки будущего» в Казани представитель «Татэнерго» Айрат Мардиханов.

«Посмотрите, что происходит с Казанкой, она вся обмелела. Это тоже, в том числе, по причине нехватки регулирующей емкости водохранилища. Если бы мы водохранилище подняли до 64 метров и выше, сейчас Казанка бы не обмелела, Куйбышевское водохранилище бы не обмелело, был бы нормальный уровень», - приводит его слова «Татар-информ».

По словам Мардиханова, регионы Нижней Волги не возражают против повышения уровня водохранилища и даже поддерживают предложение Минтранспорта.