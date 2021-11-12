Татарстан занимает лидирующие строчки по числу участников переписи населения в ПФО

Помимо портала Госулуг перепись населения можно пройти в отделениях МФЦ, а также, дождавшись переписчика дома. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На сегодняшний день Татарстан занимает первое место среди регионов Приволжского федерального округа по числу местных жителей, прошедших перепись населения на портале Госуслуг. Об этом заявила глава территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РТ Наталья Гатауллина.

Напомним, помимо портала Госулуг перепись населения можно пройти в отделениях МФЦ, а также, дождавшись переписчика дома. Мероприятие завершится 14 ноября.