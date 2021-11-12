Жителя Татарстана будут судить за убийство главы преступной группировки

Свою вину мужчина не признал. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Верховном суде Татарстана рассмотрят уголовное дело 40-летний жителя Нижнекамска. Ни много, ни мало мужчину обвиняют в убийстве двух человек, в попытке так же расправиться с еще одним, а также в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. Сообщает прокуратура республики.

По версии следствия, более 20 лет назад в Нижнекамске у дома №11 по улице Сююмбике фигурант дела, являясь членом ОПГ «Мамшовские», вместе с неустановленным подельником несколько раз выстрелили в главу другой преступной группировки. Последний от полученных ранений скончался на месте преступления. Также пострадал и находившегося рядом с ним мужчина - его увезли в больницу и он выжил.

- Кроме того, утром 20 ноября 2000 года обвиняемый и неустановленные члены ОПГ «Мамшовские», находясь во дворе дома № 3а/32-3 в поселке ГЭС Набережных Челнов, из-за ранее произошедшего конфликта избили начальника головной насосной станции Нижнекамска. Нападавшие нанесли потерпевшему многочисленные удары металлическими предметами по голове и телу. От полученных травм тот скончался на месте, - также отметили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

После совершения этих преступлений обвиняемый скрылся и вплоть до 2021 года находился в федеральном розыске, пока его не задержали полицейские. К слову, свою вину мужчина так и не признал.