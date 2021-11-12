В Набережных Челнах мусорный оператор «Гринта» решил засудить десятки школ

Сообщается, что Арбитражный суд Татарстана решает вопросы в пользу «Гринты», а не школ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Гринта» начал подавать иски в Арбитражный суд Татарстана за не оплаченный вывоз мусора в Набережных Челнах. И если раньше на фирму жаловались представители торговых центров, то теперь ответ держат 41 городская школа и четыре детсада.

- Они такие же потребители, как и все остальные юридические лица. Исковые заявления нельзя назвать массовыми. Перед региональным оператором стоит обязанность по работе с дебиторской задолженностью. Долги напрямую отражаются на формировании тарифа для населения и юридических лиц. Нельзя допустить, чтобы на плечи добросовестных граждан ложилась ответственность за неплательщиков. Судебное взыскание – это уже крайняя мера. Компания всегда открыта к диалогу и готова помочь разобраться с расчетом стоимости услуг, - сообщила «Гринта» свою позицию Chelny-biz.

Регоператор рассчитывает стоимость услуг исходя из тарифа утвержденном постановлением профильного Госкомитета Татарстана. Мусор фирма вывозит стабильно, только не в тех объемах, которые предъявляется на бумаге, а в разы меньше, отмечают некоторые руководитель школ в Набережных Челнах.

– Законодательство сделано так, что, как ни крути, оператор прав. А мы все – крепостные. У нас фактически создали монополиста на законодательном уровне. Мусор они забирают исправно. Без договора, кстати. Они действуют на основании публичной оферты. Раз никто не обратился с претензиями, считается, что договор заключен на их условиях. А на их условиях начисления считаются по количеству детей. У меня, например, их больше тысячи. По их расчетам это примерно 40 кубометров в месяц. А у нас больше 16 «кубов» не вывозят! – рассказал Chelny-biz. директор гимназии №26 Андрей Сальников.

Тем временем, по информации издания, Арбитражный суд Татарстана решает вопросы в пользу «Гринты», а не школ.

В свою очередь в Исполкоме Набережных Челнов подсчитали, что из-за мусорной реформы расходы на вывоз отходов выросли более чем в два раза. Нет, конечно, местные власти пытались договориться с регоператором. Предлагали заключить договоры все-таки по фактическому объему вывозимого мусора, а не по нормативам, но «Гринта» не согласилась на это.