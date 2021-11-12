Наехал на бордюр и опрокинулся: в Набережных Челнах произошла смертельная авария

ДТП произошло утром 12 ноября на улице Промышленная. Фото: «Челны ТВ»

Утром в пятницу, 12 ноября, на улице Промышленная в Набережных Челнах произошла смертельная авария. По предварительным данным, 28-летний водитель Honda Accord не выбрал безопасную скорость, вследствие чего наехал на бордюр разделительной полосы и опрокинулся.

По данным «Челны ТВ» водитель легковушки скончался до приезда медиков.

Ранее мы писали о другой аварии, произошедшей на трассе Сарманово-Альметьевск, в которой погиб 20-летний молодой человек.