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Происшествия12 ноября 2021 14:50

Наехал на бордюр и опрокинулся: в Набережных Челнах произошла смертельная авария

Водитель легковушки скончался до приезда медиков.
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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ДТП произошло утром 12 ноября на улице Промышленная. Фото: «Челны ТВ»

ДТП произошло утром 12 ноября на улице Промышленная. Фото: «Челны ТВ»

Утром в пятницу, 12 ноября, на улице Промышленная в Набережных Челнах произошла смертельная авария. По предварительным данным, 28-летний водитель Honda Accord не выбрал безопасную скорость, вследствие чего наехал на бордюр разделительной полосы и опрокинулся.

По данным «Челны ТВ» водитель легковушки скончался до приезда медиков.

Ранее мы писали о другой аварии, произошедшей на трассе Сарманово-Альметьевск, в которой погиб 20-летний молодой человек.